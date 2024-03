Das perfekte Dinner: Fraukes Menü lässt die Gäste rätseln: "Dürfen wir wieder googeln?"

Hamburg - An Tag zwei von " Das perfekte Dinner " in Hamburg möchte Frauke (61) ihre Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnen. Die wissen jedoch nichts mit den Komponenten anzufangen.

Die 61-Jährige wohnt mit Mann Thomas (63) und Hund Paula in einem großzügigen Haus. Beide lieben Musik und Fußball , was sich auch in der individuellen Küche wiederfinden lässt.

Steffen (34) und Nathaly (26) müssen die Gerichte erst einmal googeln. © Screenshot: RTL+

Ihr Menü sorgt bei ihren Gästen für großes Rätselraten. Eigentlich hatte sich Steffen (34) eine "richtig schöne Muttiküche" erhofft. Doch weit gefehlt.

Als Vorspeise serviert Frauke grünen Reis mit Zander. Larissa (54) vermutet dahinter ein Risotto und bei Nathaly (26) und Vegetarier Steffen häufen sich die Sorgenfalten: "Steffen und ich mögen beide keinen Fisch", gibt die Köchin vom gestrigen Montagabend lachend zu.

Auch das Hauptgericht sorgt für Probleme. Keiner der Gäste weiß, was sich hinter einem Stifado versteckt. Nach einer kurzen Googleaktion erklärt Léon (30), dass es sich hierbei um "ein fancy Wort für Gulasch" handelt.

"Ich wollte was machen, was jetzt nicht so oft schon einmal vorgekommen ist", erklärt Frauke über ihr Lieblingsgericht, in das ungewöhnlicherweise Zimt gehört.