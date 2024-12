"Das perfekte Dinner" in Berlin: Gast muss beim Hauptgericht spucken!

Berlin - " Das perfekte Dinner " macht Halt in der Hauptstadt: Zum Auftakt kocht Stylistin Sihem (36). Doch das Essen bekommt nicht allen gut - Spucken inklusive.

Bei dem Hauptgericht "Herberts Fatto a Mano" muss Teilnehmer Serkan schnell aus dem Raum. © Screenshot Facebook "Das perfekte Dinner"

In der neuen Woche wollen sich die fünf Berliner Hobbyköche Sihem, Serkan (40), Claudia (60), Denzel (20) und Matthias (55) in der Vox-Sendung beweisen. Die studierte Modejournalistin Sihem ist als Erste dran und sehr nervös.

Bereits während der Vorbereitung sagt die 36-Jährige über sich selbst: "Ich bin eine chaotische Köchin." Dieses planlose Verhalten wird den Zuschauern schnell klar, als Sihem ihr Hauptgericht "Herberts Fatto a Mano" anfertigt. Dieses beinhaltet Artischocken, Kalbfleischbällchen, Minze und Haydari (Anm. der Red.: Joghurt-Gericht mit Kräutern.

Die Blätter der Artischocken entfernt sie sorgfältig, da ihre Gäste nicht so viel Arbeit mit dem Beißen der schwer zu kauenden Blätter haben sollen.

Doch trotzdem weiß nicht jeder Teilnehmer, wie die Artischocken gegessen werden. Denn die Gastgeberin hat nicht den oberen, holzigen Teil der Frucht entfernt, was zu Verwirrungen am Tisch führt. So springt Serkan plötzlich auf, denn er hat "ein unkaubares Stück" erwischt, "das muss ich mal kurz ausspucken".