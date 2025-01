Schnippel-Hilfe sorgt für feurige Situation: Können Marias Dinner-Gäste ihre Schärfe händeln?

Leipzig - In dieser Woche ist "Das perfekte Dinner" in Leipzig zu Gast. Als einzige Frau der Runde stellte sich Maria (33) aus Gohlis in der Folge am Montag ihren Konkurrenten mit einem vegetarischen Menü. Bei den Vorbereitungen sorgte Schnippel-Hilfe und Freund Max allerdings für eine ziemlich hitzige Situation.