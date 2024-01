"Das perfekte Dinner": Kandidat Max passiert Missgeschick wegen seiner Nervosität

Bonn - Nachdem die beiden Kandidaten David (35) und Niklas (33) mit 35 beziehungsweise 34 von 40 möglichen Punkten einen ordentlichen Start bei " Das perfekte Dinner " hingelegt haben, möchte der Wahl-Bonner Max (30) am dritten Tag der Woche in Führung gehen. Doch es gelingt ihm nicht alles so, wie er es sich vorgestellt hat.

Aber was Genaues gibt es überhaupt zu essen? Als Vorspeise serviert Max Gelbflosse auf Avocadopüree und einen Apfel-Fenchel-Salat in einer Orangen-Vinaigrette.

Der 30-Jährige kommt eigentlich aus Wien, lebt aber jetzt mit seiner Partnerin und seinem fast zweijährigen Sohn in Bonn. Das Kochen ist seine Leidenschaft, "weil es für mich auch Liebe ausstrahlt, Menschen zu versorgen, die einem am Herzen liegen", erklärt der Projektmanager für Immobilien.

Der Gastgeber begeistert die anderen Kandidaten mit Speisen aus Japan. © Screenshot / RTL

Doch wie stellt sich der gebürtige Österreicher in der Küche an? "Was machen die Händchen, sind die am Zittern oder bist du ruhig?", will Thomas von ihm wissen. Max gibt vor seinen Gästen zu: "Ich bin schon ein bisschen angespannt."

Und zack! Passiert ihm auch direkt ein Missgeschick. Als er versucht, das Tablett mit den randvollen Gläsern zu servieren, laufen die Getränke über. Daher versucht der 30-Jährige die Situation zu retten. "Ich glaube, ich bringe sie einzeln rüber."

Das Essen scheint seinen Gästen jedoch zu gefallen. "Es waren einige Überraschungen dabei, die ich in der Kombination so noch nicht gegessen habe", so Marc (38). Und auch Niklas ist von der Performance des Gastgebers angetan: "Max hat das sehr gut hingekriegt mit seinem Wiener Charme."

Allerdings schlägt sich das gute Resümee nicht in den Punkten nieder. Denn die vier anderen Kandidaten geben dem Gastgeber lediglich 30 von 40 möglichen Punkten. Damit bleibt Max zunächst nur die rote Laterne. Er nimmt vorerst Platz drei ein.

"Das perfekte Dinner" läuft immer um 19 Uhr auf VOX. Bereits vorab gibt es die Folgen auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.