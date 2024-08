"Das perfekte Dinner": Kandidatin sorgt für nie dagewesene Panne

Frankfurt am Main - Am heutigen Montag startet "Das perfekte Dinner" in eine neue Woche und sucht diesmal den besten Hobbykoch aus Frankfurt am Main und dem angrenzenden Umland. Den nervenaufreibenden Auftakt machte Joanna (34). Den unrühmlichen Höhepunkt der ersten Folge hatte jedoch eine andere inne.

Während die Vorbereitungen - mit der Unterstützung von Freundin Verena (31) - wie am Schnürchen gezogen von Hand liefen, sollte sich der weitere Verlauf des Abends durchaus turbulenter gestalten.

Nachspeise: Pinke Sauerei an eisiger Schote - Rhabarber/Erdbeere/Vanille

So probierte sich Joanna für ihre Gäste an einem Drei-Gang-Menü, das sich wie folgt gestaltete:

Derweil erfuhren ihre Mitstreiter der Woche - Marc (32) aus dem nahe gelegenen Neu-Isenburg sowie Christoph (36), Jessy (38) und die bei der Präsentation zunächst abwesende Jenni (62) -, was ihnen denn am späteren Abend kredenzt werden würde.

"Ich fand die Idee lustig, deshalb dachte ich, ich probiere das aus", so die Mutter einer sechsjährigen Tochter, die zusammen mit ihr und ihrem Mann im Frankfurter Ostend lebt. Nach der obligatorischen Führung durch Wohnung und die beiden Haupt-Schauplätze Küche und Esszimmer machte sich Joanna auch schon ans Werk.

Womöglich kam diese überhaupt erst auf, da sich ihre Teilnahme am TV-Koch-Vergleich eigener Aussage nach aus einer Sektlaune heraus ergeben hatte.

Zum Start in die neue Dinner-Runde sollten Joannas Gäste "Als Fremde kommen" und "als Freunde gehen".

Die 34-Jährige wollte aus ihren bis dahin noch unbekannten Gästen dank ihrer Kochkünste umgehend Freunde machen. © Screenshot/RTL+

So erfuhr der Zuschauer erst jetzt, dass Jennis Abwesenheit beim Kennenlern-Interview dadurch begründet war, dass sie zwar im richtigen Hotel-Foyer saß, sich jedoch bezüglich der vereinbarten Zeit völlig vertan hatte.

Letztlich konnten Joannas vier Mitstreiter aber dann doch geschlossen dem Frankfurter Regen in Richtung ihrer Wohnung entfliehen. Als es dann endlich ans Eingemachte ging, lief bei der gebürtigen Polin aber nicht alles so glatt. So bemängelte Christoph beispielsweise den mangelnden Eigengeschmack der getrüffelten Sellerie-Vorspeisensuppe.

Und damit nicht genug: In einem Moment der Unachtsamkeit kletterte die Kerntemperatur des im Ofen vor sich hingarenden Kalbs-Tafelspitzes deutlich zu hoch, was die Brillenträgerin durchaus ins Schwitzen brachte. Schließlich streikte im direkten Anschluss auch noch Joannas Herd, was diese durchaus gelassen hinnahm - wohl aber auch ob der Gewissheit, dass es schnell weitergehen konnte.

Nichtsdestotrotz war der Hauptgang zumindest für Marc "auf den Punkt". Jenni empfand das Fleisch derweil als etwas "zu zäh". Als dann auch das Dessert geschafft war und Joanna durchaus zufrieden auf den Abend zurückblicken konnte, honorierten ihre Gäste ihre Kochkünste mit stolzen 33 Zählern.

Damit es bei Jenni nicht erneut zu zeitlichem Missmanagement kommen kann, darf sie direkt am Dienstagabend den Kochlöffel schwingen und versuchen, die Wertung ihrer Vorgängerin zu übertreffen.

"Das perfekte Dinner" könnt Ihr unter der Woche immer um 19 Uhr bei VOX sehen. Alle, die so lange nicht warten wollen, können bereits eher auf RTL+ einschalten.