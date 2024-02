Das perfekte Dinner Mallorca: Neue Kandidatin mischt Farinas Dinner auf - "Schmeckt wie Furz"

Mallorca - Bei " Das perfekte Dinner " auf Mallorca kommt es zu einer unerwarteten Überraschung: Da Frits (63) ins Krankenhaus musste, ist an Tag drei Farina (43) an der Reihe.

Die Ersatzkandidatin für Frits heißt Elisa (37) und wird am Finaltag kochen. Farinas Menü unter dem Motto "Es kommt mir gar nicht spanisch vor" stößt zunächst auf wenig Begeisterung. Angelika findet "Kaiserschmarrn als Dessert schon sehr deftig und schwer". Zur Vorspeise gibt es Salat mit einer Beilage, auf die Elisa jetzt schon nicht gut zu sprechen ist:

Am Abend bei Julia war noch alles o.k., doch dann kam es zu einer unschönen Überraschung, Frits musste ins Krankenhaus. Farina zeigt sich spontan und serviert ihr Dinner einfach schon einen Tag früher.

"Eine Stunde später, dann wäre es das letzte Abendmahl gewesen bei Julia", erklärt der 63-Jährige. Julia reagiert direkt mit "Gänsehaut am ganzen Körper" und ist sichtlich ergriffen.

Trotzdem fühlt sich die Neue in der Runde gut aufgenommen und wohl bei den anderen. Die Vorspeise, ein Rucolasalat mit Granatapfeldressing und gratiniertem Ziegenkäse, löst dann helle Begeisterung aus. Das Brot hat Farina zum Glück auch selbst gebacken. Angelika ist von der "sehr leichten Vorspeise" verzückt und auch Julia findet den Sommersalat gelungen.

Als Aperitif reicht Farina einen Frozen Margarita. Der kommt bei allen sehr gut an. Natürlich möchten die anderen alles über die neue Kandidatin wissen. Als Elisa erklärt, dass sie als Foodbloggerin tätig und dazu noch Vegetarierin ist, klappen bei allen erstmal erschrocken die Kinnladen runter.

Elisa fügt sich zur Freude aller gut in die Gruppe ein. © Screenshot: RTL+

Doch der Abend muss weitergehen und so bringt Farina ein kunstvoll gestaltetes Curry mit Reis und Gambas auf den Tisch. Elisa ist trotz fehlendem Fisch vom "Geschmack begeistert" und für Julia ist die "gewisse Schärfe, aber nicht so, dass man Tränen in den Augen bekommt", genau richtig.

Das Dessert, ein Kaiserschmarrn mit Vanillesoße, sorgt dann für gespaltene Gemüter. Giorgio isst alles auf, ihm fehlt aber dennoch mehr Zucker, am besten karamellisiert. Für Julia fehlt beim Dessert "die Fluffigkeit" und Angelika kann den Rosinen so gar nichts abgewinnen.

Am Ende reicht es für acht Punkte von Angelika, Elisa und Julia sowie sieben Punkten von Giorgio. Somit erhält Farina 31 Punkte und zieht mit Julia von Tag 2 gleich.