Krach bei "Das perfekte Dinner": Gastgeberin geht ihren Freund wegen Nachspeise an

Düsseldorf - Tag drei bei " Das perfekte Dinner " aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf steht an. Nach zwei überzeugenden Drei-Gang-Menüs möchte jetzt Iga (39) ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Ihr Lebensgefährte Mario (43) muss allerdings darunter leiden!

Iga (39) kommt gebürtig aus Polen und ist seit Jahren ein großer Fan des Formates. © Screenshot/RTL+

Die 39-Jährige ist ein bekennender Fan der beliebten VOX-Kochshow. "Tatsächlich gucke ich das Format schon von Anfang an. Seit 19 Jahren, wenn ich es richtig recherchiert habe", verrät Iga, die in einer Marketingagentur tätig ist, wo sie sich um den E-Commerce-Bereich kümmert.

"Letztes Jahr war da wieder so ein Moment, wir haben Fernsehen geschaut und dann lief da so eine Mallorca-Runde, da habe ich so richtig Lust drauf bekommen und habe mich dann beworben", erklärt die gebürtige Polin den Grund, warum sie bei dem Format mitmacht.

Ihre Gäste möchte Iga ebenfalls mit einem Drei-Gang-Menü überzeugen. Als Vorspeise gibt es eine Parmigiana di Melanzane, also einen Gemüseauflauf mit Auberginen. Es folgt Boeuf Bourguignon mit Kartoffel-Sellerie-Püree und glasierten Möhren, ehe eine Rote-Früchte-Pavlova den Abend abrundet.

Zur Unterstützung bei den Vorbereitungen muss ihr "Lebensabschnittsgefährte" der 39-Jährigen zur Hand gehen und als Schnibbelhilfe dienen, denn der tut wenigstens, was sie sagt.