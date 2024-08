08.08.2024 07:07 789 Pannen und Promille: Küchen-Chaos mit furiosem Ende bei "Das perfekte Dinner"

Dass "Das perfekte Dinner"-Kandidatin Jessy am Vorabend feuchtfröhlich in ihren Geburtstag hinein gefeiert hat, merkt man ihr in der Küche deutlich an.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Dass es gar nicht so einfach ist, nach einem feuchtfröhlichen Abend sich den Anforderungen bei "Das perfekte Dinner" zu stellen, erlebt Kandidatin Jessy am heutigen Donnerstag am eigenen Leib. Achtung, Spoiler! Beste Laune bei "Das perfekte Dinner" mach Jessys (M.) tollem Menü. © Screenshot RTL+ Da ist der Ausgang des vierten Abends der "Dinner"-Woche aus Frankfurt am Main umso erstaunlicher, denn die Lehrerin schrammte haarscharf an der Bestwertung vorbei. Aber zurück auf Anfang: Da Jessy am Tag ihres Kücheneinsatzes den 39. Geburtstag begeht, wurde bereits am Abend zuvor mit den anderen Kandidaten offenbar etwas heftiger hineingefeiert. "Wir haben gestern alles gegeben", meint die sichtlich angeschlagene jetzt 39-Jährige bei der morgendlichen Begrüßung des Kamera-Teams. Dementsprechend fühle sie sich noch etwas "verstrahlt", hatte außerdem etwas verpennt.

Aber es nutzt ja alles nichts und so macht sich Jenny nach einem kleinen "Konter-Sektchen" frisch ans Werk. "Fernweh" lautet das Motto des Reise-Fans. Und da es Jessy vor allem der asiatische Raum angetan hat, soll es Gyoza - japanische Teigtaschen - als Vorspeise, dann ein Tofu-Curry und als Nachspeise blauen Klebereis mit Mango geben. Vor dem Beginn der Kochaktion wird erst einmal ein "Piccolo" geöffnet. © Screenshot RTL+ "Sieht schon Scheiße aus", meint "Das perfekte Dinner"-Kandidatin Jessy Am liebsten hätte Jessy den Kokoskuchen weggeworfen. Doch dann schnitt sie einfach die dunklen Stellen weg und alles schmeckte wunderbar. © Screenshot RTL+ Allerdings merkt man Jessy die Nachwirkungen des Vorabends an. Da fällt der Reis um, Tofu-Pressen und Reis-Waschen werden ebenso vergessen wie zunächst die Sauce bei der Deko der Vorspeise. Schließlich verpasst sie beim Reden mit dem Kamerateam und leicht beschwipst vom Sekt auch noch den Kokoskuchen, der erst eine Stunde zu spät aus dem Ofen kommt. "Sieht schon Scheiße aus", meint Jessy. Aber mit Improvisation gelingt es ihr schließlich doch, ein nahezu perfektes Dinner auf den Tisch zu bringen. Die Gäste sind jedenfalls begeistert. Das größte Lob kommt von der gebürtigen Chinesin Jenni, die sich natürlich bestens mit asiatischer Küche auskennt. "Dass eine deutsche Frau so etwas zaubern kann, das habe ich noch nie erlebt", meint die 62-Jährige und gibt volle zehn Punkte. Mit einer weiteren 10 und zweimal 9 setzt sich Jessy damit souverän auf den ersten Platz - vor Jenni mit 34 und Joanna (34) und Marc (32) mit jeweils 33 Punkten. "Das perfekte Dinner" könnt Ihr wie gewohnt am heutigen Donnerstag um 19 Uhr bei VOX sehen oder schon jetzt bei RTL+.

Titelfoto: Screenshot RTL+