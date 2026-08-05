"Perfektes Dinner"-Kandidat fällt Knallhart-Urteil über Menü: "Sorry, das war einfach viel Nichts"

Köln - Am Mittwoch bei " Das perfekte Dinner " in Köln will Kinderkrankenschwester Cordula (50) ihre Gäste nach Sardinien entführen, geklappt hat das aber nicht wirklich.

Gastgeberin Cordula (50) konnte mit ihrem Menü bei "Das perfekte Dinner" in Köln nicht überzeugen. © RTL

Dabei hatte sich die aus ethischen Gründen überzeugte Pescetarierin so viel vorgenommen. Doch ihr Menü ist eher ein Rohrkrepierer als Fine Dining.

"Wenn man jetzt Bewertungskriterien hätte wie gute Gastfreundschaft, Wärme, gute Weine, tolle Tischnachbarn, flüssige Gespräche oder keine Langeweile, dann war es nah dran am perfekten Dinner. Vom Essen war ich heute aber leider nicht so überzeugt", bringt es Werbefachmann Tobias am Ende des geselligen Abends auf den Punkt.

Dass der 58-Jährige kein allzu großer Fan von Cordulas kulinarischen Kreationen sein wird, ist dabei von Anfang an zu spüren. Schon nach der Vorspeise (Zitronen-Gnocchi auf nussig-grünem Grund) findet er kritische Worte über die übergroßen Gnocchi von Cordula: "Sorry, aber das war einfach viel Nichts."

Immerhin die Optik - die Kinderkrankenschwester hat den Kartoffelteig in Form von Zitronen gebracht - kann überzeugen, meint Frederik (33). Doch auch für den Barkeeper ist es geschmacklich zu wenig, auch wegen fehlendem Salz. "Und das betrifft die ganze Vorspeise", bekräftigt er.