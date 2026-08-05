"Perfektes Dinner"-Kandidat fällt Knallhart-Urteil über Menü: "Sorry, das war einfach viel Nichts"
Köln - Am Mittwoch bei "Das perfekte Dinner" in Köln will Kinderkrankenschwester Cordula (50) ihre Gäste nach Sardinien entführen, geklappt hat das aber nicht wirklich.
Dabei hatte sich die aus ethischen Gründen überzeugte Pescetarierin so viel vorgenommen. Doch ihr Menü ist eher ein Rohrkrepierer als Fine Dining.
"Wenn man jetzt Bewertungskriterien hätte wie gute Gastfreundschaft, Wärme, gute Weine, tolle Tischnachbarn, flüssige Gespräche oder keine Langeweile, dann war es nah dran am perfekten Dinner. Vom Essen war ich heute aber leider nicht so überzeugt", bringt es Werbefachmann Tobias am Ende des geselligen Abends auf den Punkt.
Dass der 58-Jährige kein allzu großer Fan von Cordulas kulinarischen Kreationen sein wird, ist dabei von Anfang an zu spüren. Schon nach der Vorspeise (Zitronen-Gnocchi auf nussig-grünem Grund) findet er kritische Worte über die übergroßen Gnocchi von Cordula: "Sorry, aber das war einfach viel Nichts."
Immerhin die Optik - die Kinderkrankenschwester hat den Kartoffelteig in Form von Zitronen gebracht - kann überzeugen, meint Frederik (33). Doch auch für den Barkeeper ist es geschmacklich zu wenig, auch wegen fehlendem Salz. "Und das betrifft die ganze Vorspeise", bekräftigt er.
Auch Cordulas Dessert fällt bei den Gästen durch
Auch der Hauptgang (Lachs mit weit gereisten Begleitern) ruft im besten Fall gemischte Reaktionen bei Cordulas Gästen hervor. Montag-Gastgeberin Shirin (34) findet immerhin die Kartoffeln "mega", Soße und Lachs hingegen sind für die Halb-Italienerin ein Reinfall.
Letzterer kann aber immerhin bei Patrick (35) punkten - und das, obwohl er "eigentlich kein Fisch-Fan" ist.
Die Kohlen aus dem Feuer muss also das Dessert (Sardisches Küchlein mit Zitrone, dazu Ofen-Erdbeeren und Mohn-Marzipan-Mousse) holen. Doch auch das klappt nur bedingt. Shirin findet zwar das Mousse "frech-lecker", die kleinen Ricotta-Küchlein aber "zu trocken". Und Tobias findet gar die ganze Kreation nicht genügend durchdacht: "Das waren für mich zwei verschiedene Nachtische, einer für den Winter, einer für den Sommer."
Am Ende muss sich Cordula mit lediglich 32 Punkten zufriedengeben - angesichts der harschen Kritik ist das aber durchaus ein gutes Ergebnis. Die ganze Folge vom "Perfekten Dinner" aus Köln siehst Du am Mittwoch ab 19 Uhr bei VOX. Zusätzlich gibt es die Episode auch auf der Streaming-Plattform RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL