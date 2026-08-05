"Das ist ein No-Go!" Gastgeberin leistet sich bitteren Fauxpas bei "Das perfekte Dinner"
Köln - Das "Perfekte Dinner" gastiert in Köln. Den Anfang am Montag macht Halb-Italienerin Shirin (34). Alles läuft aber nicht glatt bei der Einzelhandelskauffrau.
"Das ist ein No-Go", geht die zweifache Mutter mit Wurzeln auf Sizilien nach der Vorspeise hart mit sich selbst ins Gericht.
Das Essen ist aber nicht der Grund für Shirins hartes Urteil. Stattdessen ist es eine vergessene Schutzmaßnahme für ihre Kleidung. "Ich habe mich mit der Schürze zum Essen hingesetzt. Das finde ich ganz schlimm", meckert die Blondine über ihren eigenen Fauxpas.
Ihre Gäste hat es allerdings nicht gestört - ganz im Gegenteil: Ihr Appetizer (Arancini al pistacchio con insalata) kommt bei Cordula (50), Tobias (58), Patrick (35) und Frederik (33) durchaus gut an.
Besonders Letzterer gerät ins Schwärmen: "Der Arancini war einsame Spitze. Ich hab schon einige gegessen, aber der war wirklich sehr gut."
Halb-Italienerin Shirin kann mit Lasagne zur Hauptspeise nicht punkten
Mit ihrem Hauptgang (Lasagne alla siciliana) kann Shirin dann allerdings nicht wirklich punkten. "Ich fand es schön, eine Lasagne zu essen, die mit Erbsen gemacht war und die auch anders schmeckt, als man es kennt", meint zwar Werbefachmann Tobias. Allerdings schränkt er ein: "Ich hätte mir die Nudeln aber etwas bissfester gewünscht."
Patrick geht sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn ist es "halt eine Lasagne" gewesen. Zumal er das für die sizilianische Lasagne typische Ei nicht gebraucht hätte. "Ich fand es etwas irritierend", urteilt der 35-Jährige.
Viel besser läuft es dann wieder beim Dessert (Cannoli e granita). "Das war echt Kunst", adelt Tobias die Kreation aus frittiertem Teigröllchen mit Ricotta und Zitroneneis.
Am Ende darf sich Shirin über stolze 32 Punkte freuen. Die erste Folge vom "Perfekten Dinner" aus Köln siehst Du am Montagabend ab 19 Uhr bei VOX. Zusätzlich gibt es die Episode auch auf der Streaming-Plattform RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)