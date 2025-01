"Das Sommerhaus der Normalos" startet: Doch nicht alle kommen in den TV-Genuss

Demnach treten acht nicht prominente Paare in gewohnt schrägen Spielen gegeneinander an, müssen sich bei emotionalen Nominierungen gegenübertreten und kämpfen um eine Siegesprämie von 25.000 Euro.

Nachdem der Starttermin zunächst unbekannt war, verkündete RTL nun am Freitag bei Instagram, dass die erste Folge des "Sommerhaus der Normalos" am 24. Februar ausgestrahlt wird.

So war es eigentlich kein Wunder, dass auch die Ankündigung der "Normalo"-Ausgabe bei den Fans auf große Gegenliebe stieß, wie zahlreiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken gezeigt hatten.

Das "Sommerhaus der Stars" lockt seit Jahren etliche Zuschauer vor den Fernseher. Die vergangene Staffel entschieden Sam Dylan (33, l.) und Rafi Rachek (34) für sich. © RTL

Schauplatz ist dabei wieder das altbekannte Landhaus in Bocholt, in dem es vor allem an einem fehlt: Luxus. Dafür werden wieder jede Menge ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Paare serviert.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn in den Genuss der Show kommt nur, wer ein Abo beim Streamingdienst RTL+ abgeschlossen hat. Im linearen TV wird das Spinn-off nicht ausgestrahlt.

"Das Sommerhaus der Normalos" seht Ihr ab dem 24. Februar. Neue Folgen erscheinen immer montags.