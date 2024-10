Das geht zu weit! Rafi schockt das Sommerhaus: "Bist du ein Kinderf***** oder was?!"

Stefan (57) ist zu alt fürs Sommerhaus-Drama. © RTL

Als wäre das alles nicht schon unangenehm genug, flammt am nächsten Abend ein neues Drama rund um Unruhestifter Rafi auf.

Stefan (57) erklärt den anderen, dass seine Theresia (32) aufgrund ihres "jungen Alters" ja nicht allzu lange auf Sex verzichten könne.

Es braucht nur einen einzigen Tropfen Alkohol auf seiner Zunge und schon bricht es aus Rafi heraus: "Was, bist du ein Kinderf***** oder was?!" Absolute Fassungslosigkeit im Raum. Während Theresia und Co. versuchen, den absurden Kommentar mit Humor zu überspielen, stellt Sam seinen Partner zur Rede: "Jetzt hältst du langsam mal deine Fresse, was sind das denn für komische Scherze?!"

Zwar entschuldigt sich Rafi ("Manchmal ist meine Zunge schneller als mein Verstand") sofort, Stefan kocht allerdings nach wie vor sichtlich vor Wut. Sollte so etwas noch einmal vorkommen, werde er Rafi vorschlagen, "dass er vielleicht mal einen therapeutischen Ansatz bräuchte". Der Konflikt wird also sicherlich ein Nachspiel haben.