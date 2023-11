Nach "Sommerhaus der Stars": Aleks Petrovic äußert heftige Vorwürfe gegen RTL

Köln - Das " Sommerhaus der Stars " hat in den vergangenen Jahren schon so einige Beziehungen auf dem Gewissen. Jetzt schießt ein Ex-Teilnehmer allerdings heftig gegen RTL und spricht dabei sogar von "psychischer Gewalt"!

Vor der Konkurrenz konnte Aleksander Petrovic das Herz seiner Vanessa leider nicht für sich gewinnen. © Bildmontage: RTL, Screenshot/Instagram/Aleksander Petrovic

Trotz einiger Streitigkeiten mit seiner Freundin hat "Sommerhaus"-Macho Aleksander Petrovic (32) genug von RTL!

Der TV-Sender verbreitete am Donnerstag einen brisanten Zusammenschnitt des "Fame Fighting"-Teilnehmers samt Auserwählter Vanessa Nwattu (23).

Im Mittelpunkt des Videos: Die Berg- und Talfahrt ihrer Beziehung, die RTL anhand zweier Liebesbriefe des 32-Jährigen zusammenfasste. Mit den Worten "How it started..." und "How it's going" zog der Sender zwischen Temptation Island und dem "Sommerhaus der Stars" Liebes-Bilanz.

Einer kann darüber aber überhaupt nicht lachen - Aleks selbst! Das ließ er RTL auch in der Kommentarspalte spüren und haute ordentlich in die Tasten. Pure Emotionen inklusive!