Paar-Streit im Sommerhaus eskaliert: "Haben locker seit zwei Monaten nicht mehr gebumst!"

Bocholt - In Folge 4 vom " Sommerhaus der Stars " verlieren immer mehr Paare ihre Nerven: In einem Fall steht sogar schon die Beziehung auf der Kippe.

Weil sie sich von Aleks während des Spiels nicht weiter anschreien lassen will, schmeißt Vanessa schließlich hin: "So etwas Respektloses!", ruft sie ihm zu, und: "Schämen solltest du dich, schämen!"

Maurice Dziwak (23) verschätzt sich bei der Frage, wie oft er und Ricarda noch Sex haben. © RTL

Da ist es doch fast schon eine schöne Abwechslung, dass das anschließende Paarquiz gleich bei allen Kandidaten und Kandidatinnen für enttäuschte Gesichter sorgt: Bei den einen offenbart es ungewollte Enthaltsamkeiten. "Wir haben doch locker ein, zwei Monate nicht mehr gebumst!", platzt es etwa aus Ricarda Raatz (31) heraus, als Maurice Dziwak (23) behauptet, bei jeder Gelegenheit Sex mit ihr zu haben.

Zico Banach (32) ist dagegen enttäuscht von Pia Tillmann (35), die sich bei der Befragung für die Schlauere in der Beziehung gehalten hatte.

Und auch bei dem sonst eher ruhigeren Arben Zekic (28) sorgt eine Frage im Anschluss für Tränen: "Was war der schönste Moment in unserer Beziehung?", will Justine Dippl (35) von ihm wissen. Und statt die Geburt ihrer Tochter zu nennen, denkt er zunächst an ihre Verlobung in Paris. Autsch.

Am besten schneiden am Ende - trotz diverser Streitigkeiten - Ricarda und Maurice ab und sichern sich damit den Einzug in die nächste Runde des Sommerhaus-Wahnsinns.



In Folge 5 müssen dagegen Eric und Edith gegen Aleks und Vanessa in einer Exitchallenge gegeneinander antreten.

Die vierte Folge vom "Das Sommerhaus der Stars" strahlt RTL am Dienstag (10. Oktober) ab 20.15 Uhr aus. Jetzt gibt es die Episode schon im Stream bei RTL+.