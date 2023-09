Pia Tillmann nach RTL-Sommerhaus "echt im Arsch": Müssen sich Fans Sorgen machen?

Pia Tillmann und Zico Banach kämpfen aktuell um 50.000 Euro Preisgeld im "Sommerhaus der Stars". © RTL

Grund dafür sind nämlich eben jene Momente im Sommerhaus, die an den Gemütern des Pärchens vehement zehren sollen.

Das verrieten Pia und Zico kürzlich ihren Fans während eines Instagram-Live. "Ich war, nachdem das Format geendet hat, echt im Arsch – vom Kopf her", verriet die ehemalige Darstellerin von "Berlin Tag und Nacht".

Auch an den genauen Hintergründen sparte die gebürtige Emsdettenerin nicht und verlor dabei nicht unbedingt die besten Worte über ihre TV-Mitstreiter.

"Was mich total belastet hat, waren tatsächlich einige Menschen, die da waren. Es waren Menschen, die man mit Sicherheit in seinem privaten Umfeld nicht hat", so Pia, die erst vor wenigen Tagen die Baby-Bombe platzen ließ.