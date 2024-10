"Sommerhaus"-Fluch schlägt wieder zu: Liebes-Aus bei Tessa und Jakob!

Hamburg - Der Fluch hat wieder zugeschlagen: Kurz nach ihrer Teilnahme am " Sommerhaus der Stars " haben sich Tessa Bergmeier (35) und Freund Jakob (39) getrennt.

Tessa Bergmeier (35) und Freund Jakob (39) haben sich kurz nach ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" getrennt. © RTL

Am Freitag meldete sich die ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" bei ihren rund 30.000 Fans auf Instagram. Ohne viel um den heißen Brei herumzureden, kam sie direkt zum Punkt: "Ich habe mich von Jakob getrennt. Und das bleibt auch so", berichtete sie.

Es sei zwischen den beiden schon längere Zeit ein einziges Hin und Her gewesen, führte die 35-Jährige weiter aus. "Ich habe mir gedacht, jetzt ist dann auch mal gut mit On-Off", verdeutlichte die Reality-TV-Darstellerin.

Ihr sei es wichtig gewesen, die Neuigkeiten schon jetzt zu verkünden und nicht erst beim großen Wiedersehen der aktuellen "Sommerhaus"-Staffel, das am 26. November bei RTL ausgestrahlt wird.

"Ich wollte das nicht erst beim Wiedersehen machen, weil das ja irgendwie auch blöd für mein Gegenüber gewesen wäre", unterstrich die Veganerin.

Gespannt sei sie nun auf die Reaktion der Leute, verdeutlichte Tessa. "Seit dem Sommerhaus habe ich echt Angst und frage mich, was ich noch posten kann", bekräftigte die gebürtige Baden-Württembergerin.