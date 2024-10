Assi-Attacke im Sommerhaus: "Du Mi**geburt, ich stech' dich ab!"

Jakob (39) schafft es nicht, seiner Freundin Tessa Bergmeier (35) gerecht zu werden. © RTL

Auslöser des Streits, den man so selbst im Sommerhaus noch nicht gesehen hat, war augenscheinlich Alessias Griff in den Kühlschrank. Dass sie für ihr Brot einen veganen Aufstrich nutzte, musste Tessa kommentieren. Sie geht davon aus, dass alle veganen Produkte nur von ihr und ihrem Partner Jakob (39) genutzt werden dürfen.

"Du krankes Stück, Alter, ich stech' dich gleich ab", rastet Alessia erstmals aus. "Wenn diese Kameras nicht hier wären, du dreckige ..."

Absolut unter der Gürtellinie, da gibt es keine zwei Meinungen.

Zumal es vorher schon auf der Terrasse rundging. "Du f*ckst mich so ab mit deiner veganen verf*ckten ... Ich bin so froh, wenn du hier raus bist, du Mi**geburt", polterte die Tochter von Willi Herren (†45) dort schon los. Wir verzichten an dieser Stelle auf andere verwendete Schimpfwörter.

Tessa will wissen, was Alessias Problem sei. Die brüllt: "Du bist mein Problem hier im Haus. Halt dein Maul!"