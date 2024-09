"Da wird ein Strafverfahren eingeleitet": Mordvorwurf bringt das Sommerhaus zum Beben

Bocholt - Wer hätte gedacht, dass der Veganismus von Tessa Bergmeier (34) und ihrem Freund Jakob (39) zum zentralen Problem der " Sommerhaus der Stars "-Staffel werden würde? Besonders einer der Teilnehmer fühlt sich von den "Extremisten" in Folge 3 vor den Kopf gestoßen.

Der sinnlose Streit gipfelt schließlich in einem Exit Game, bei dem ausgerechnet das Jäger- und das Veganer-Paar gegeneinander antreten müssen, um weiterhin in der Show bleiben zu können. Das hätte wohl keine Regie der Welt besser inszenieren können.

Und weiter: "Das ist eine Extremistin. Extremisten gehören in kein Format!"

Aber Tobias ist noch nicht fertig: "Das geht nicht, dass man jemanden als Mörder bezeichnet, was im wahren Leben strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht! Beleidigung, Rufmord, da wird ein Strafverfahren eingeleitet."

Als Teil der "Bevölkerungsgruppe Jäger" würden er und seine ganze Familie sich von den Veganern diskriminiert fühlen: "Das ist genauso, wie wenn du sagst: 'Black Lives Matter.' Das ist genau das Gleiche von der Bewegung her, von der Größe her." Hä?

Katalysator des Konflikts ist Tessas an Jäger Tobias Pankow gerichtete Aussage: "Dein Hobby ist es zu morden." Darüber regt sich der 38-Jährige derart auf, dass er bereits kurz nach dem Aufstehen in einen wirren Monolog ausbricht.

Rafi Rachek (34) schaut zu tief ins Glas und macht eine riesige Szene. © RTL

Doch auch nach dem Auszug des Jäger-Paares tritt Tessa - diesmal allerdings unfreiwillig - einen riesigen Eklat los: Nach einigen Gläsern Alkohol zu viel zielt Rafi Rachek (34) plötzlich mit einem imaginären Gewehr auf die Veganerin und imitiert eine Schussabgabe auf "ein Wildschwein".

Diese Drohgeste ist selbst den Fleischessern am Tisch ein bisschen too much.

Rafis Freund Sam Dylan (33) sieht seine Beliebtheits-Felle im Haus davonschwimmen und schämt sich in Grund und Boden: "Rafi, ich flipp' gleich aus. Es reicht jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt wird's peinlich, mit Alkohol kannst du nicht umgehen."

Damit erwischt er den sturzbetrunkenen Rafi allerdings auf dem ganz falschen Fuß: Er fühlt sich von seinem Partner bloßgestellt und als Alkoholiker abgestempelt, woraufhin er heulend und wie im Wahn beginnt, seine Koffer zu packen.

"Ohne mich wärst du gar nicht hier! Du hast angefangen als 'Der Freund von'", lässt der 34-Jährige seinen wahren Gedanken über Sam freien Lauf. Dank der tröstenden Worte der anderen Kandidaten ("Mein Babykätzchen" und "Du kleines Käferlein") entschließt er sich dann aber dazu, dem Sommerhaus eine weitere Chance zu geben und die Show nicht abzubrechen.