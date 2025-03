Völlige Eskalation bei "Sommerhaus"-Normalos: "Diese Fo***, ich kann sie nicht mehr angucken"

Bocholt - Die Stimmung im " Sommerhaus der Normalos " ist im Keller. Es will aber auch nichts so laufen, wie sich das ein Großteil der Gruppe vorstellt. Bestes Beispiel: Das Exit-Game, welches binnen einiger weniger Minuten komplett aus dem Ruder läuft.

Wie der Blitz: Maki (31) und Michelle (28) lassen ihre Gegner chancenlos zurück. © RTL

Ein Exit steht an und in den Ring steigen die von Asthma geplagte Lucia (27) und ihr an maßloser Selbstüberschätzung leidender Marc (36).

Ihre Gegner: die nicht gerade auf großen Zuspruch treffenden Maki (31) und Michelle (28).

"Wir kommen zurück als Sieger, wir freuen uns, alle freuen sich mit uns", motiviert Marc seine Lucia noch. Diese steigt natürlich auf das Eigenlob ein und setzt noch einen darauf: "Wir sind viel sportlicher als die". Na ja, fast.

Im "Spießrutenlauf" können sie direkt beweisen, dass diese Aussage nicht mehr als heiße Luft ist. Mit ordentlich Ausdauer im Gepäck befördern ihre Gegner nämlich einen Pfosten nach dem anderen auf die Seite des Pärchens und gewinnen haushoch.

Frecherweise nehmen sie dabei überhaupt keine Rücksicht auf Lucia, die zwischendrin immer wieder auf ihr Asthmaspray angewiesen ist.

Zurück im Sommerhaus wird die Niederlage natürlich brühwarm verkündet. Hendrik (28) ist fassungslos über die fehlende Rücksicht: "So unmenschlich."

"Das ist so ein unverdienter Sieg", ärgert sich Lisa (23). Als Maki und Michelle ihre Freude dann noch offen zum Ausdruck bringen, platzt ihr der Kragen. "Diese Fo***, ich kann sie nicht mehr angucken", schimpft sie vor sich her.