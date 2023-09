"Sommerhaus der Stars"-Fluch: Liebes-Aus bei Maurice und Ricarda!

"In meinen Augen hat sie nicht alles gegeben bei den Spielen. Aber auch sowas wie loyal, ehrlich sein und so war nicht gegeben."

Hier kommen sie gemeinsam im Verderben an: Ricarda und Maurice ahnten noch nicht, worauf sie sich eingelassen hatten. © RTL

Gepackt vom eigenen Ehrgeiz wolle "Mo" in jedem Spiel sein Bestes geben - Ricarda dürfte ihm da eher wie eine Bremse vorgekommen sein.

"Die Einstellung von Ricarda vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen", polterte der 25-Jährige schon nach der ersten Challenge (!) im diesjährigen Sommerhaus.

"Ich kann das nur zurückgeben. Es sind jetzt nach dem Sommerhaus noch einige Sachen vorgefallen", ließ Ricarda in kurzen und knappen Worten durchblitzen.

Sehr zum Unverständnis ihres ehemaligen Partners. Der fiel der 31-Jährigen innerhalb des offiziellen Statements immer wieder ins Wort und machte sich über den angeblichen "Ehrgeiz" Ricardas lustig.

"Ihr seht, es funktioniert einfach nicht mehr", schloss Ricarda ihre Begründung ab. Kennengelernt hatten sich die beiden vor rund eineinhalb Jahren bei den Dreharbeiten zu "Are You The One? - Reality Stars in Love" - samt Drama im Gepäck!

Nur wenige Wochen später gab das Duo dann überraschend bekannt, fortan gemeinsam durchs Leben zu gehen. Bis vor knapp drei Monaten. Denn nur kurz nachdem die neuen Folgen des Sommerhauses im Kasten waren, hatte sich auch die Beziehung erledigt.