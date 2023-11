Das war's: TV-Ratgeber-Sendung "Hauptsache Gesund" strahlt morgen ihre letzte Folge aus

Leipzig - Eine Ära geht zu Ende. Nach über 25 Jahren strahlt der MDR am Donnerstag die letzte Folge seiner TV-Ratgeber-Sendung "Hauptsache Gesund" aus. Das sind die Themen.

Anfang des Jahres feierte die MDR-Sendung "Hauptsache Gesund" mit Moderator Dr. med. Carsten Lekutat (52) ihr 25-jähriges Jubiläum. © MDR/Jana Olsen

Bereits im August gab der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Entscheidung bekannt, dass ihre TV-Ratgeber-Sendung "Hauptsache Gesund" zum Ende des Jahres abgesetzt wird.

Wie TAG24 bereits berichtete, ist der Grund für das Aus eine Umverteilung der Ressourcen. So wolle sich der MDR künftig auf Formate mit einem größeren Alleinstellungsmerkmal fokussieren.

Nun steht am Donnerstag um 21 Uhr die letzte Folge "Hauptsache Gesund" an. Welche Themen sich der MDR für den krönenden Abschluss überlegt hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an.