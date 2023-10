Deckel-Diktat aus Brüssel? Das sagen Getränkehersteller zu den neuen "Tethered Caps"

Tethered Caps heißen Verschlüsse, die sich neuerdings an Plastikflaschen finden. Die MDR Umschau hat nachgeforscht, was es mit der Neuerung auf sich hat.

Von Eric Mittmann

Eilenburg/Saalfeld - Plötzlich bleibt der Deckel an der Flasche. "Tethered Caps" heißen Verschlüsse, die sich neuerdings vor allem an Plastikflaschen finden und bei so manchem für Unmut sorgen. Von einem "Deckel-Diktat aus Brüssel" sei bereits die Rede. Die "MDR Umschau" hat nachgeforscht, was es mit der Neuerung auf sich hat - und dabei auch Getränkehersteller zu Wort kommen lassen.

"Tethered Caps" heißen die neuen Verschlüsse an Plastikflaschen, die sich inzwischen nicht mehr abnehmen lassen. Mit der Neuerung will die EU künftig die Produktion von Plastikmüll reduzieren. © Christin Klose/dpa-tmn Grund für die Einführung der sogenannten "Tethered Caps" ist eine neue Regelung der EU, wie Dr. Markus Humpert in dem Beitrag erklärt. "Die EU hat in Europa Strände inspiziert, hat festgestellt, was für Müll dort rumliegt und dabei unter anderem Plastikverschlüsse gefunden. Es gab dann eine Verordnung zu Single-use Plastic. Ziel ist, Müll zu vermeiden und entsprechend den Beitrag zu leisten, damit die Umwelt nicht verdreckt ist." Humpert ist Geschäftsführer bei Getränkehersteller Sachsenquell in Eilenburg und muss sich nun mit der neuen Richtlinie befassen, die hierzulande ab Juli 2024 gelten soll. Sachsenquell testet deshalb aktuell noch verschiedene Deckel. Für die Kunden seien diese jedoch etwas gewöhnungsbedürftig. "Die Verbraucher sind erstmal irritiert", so Markus Humpert. "Jetzt hängt ihnen da so eine Kapsel ins Gesicht und das finden sie vielleicht nicht so lustig." TV & Shows Sky schnappt sich nächsten Sport1-Chefreporter! Für Sachsenquell bedeutet die Umstellung indes mehr Aufwand und Materialeinsatz. Vier Tonnen an zusätzlichem Kunststoff brauche es, um die gleiche Menge an Verschlüssen wie zuvor zu produzieren. "Nicht wirklich sinnvoll. Also aus unserer Sicht eine klassische Überregulierung."

Neue Deckel an Plastikflaschen: Nur 32,5 aller Kunststoffe werden in der EU recyclet

Vor allem in den Meeren würde inzwischen immer mehr Plastik gefunden. Das Problem: Der Stoff verschwindet nicht, sondern zersetzt sich lediglich in kleinere Teile. Aktuelle Studien zeigen, dass sich Plastik inzwischen überall im Wasser findet - und dadurch auch in unsere Körper gelangen kann. © Athens Zaw Zaw/dpa Auch im Brauhaus in Saalfeld steht man der Neuerung kritisch gegenüber. Die Kreislaufwirtschaft mit dem Leergut habe dort bereits in der Vergangenheit optimal funktioniert. Fehlende Deckel: Fehlanzeige. "Also ich sehe das Problem nicht, weder bei unseren PET-Falschen noch bei den Mehrwegflaschen, die jetzt noch nicht betroffen sind", so Jürgen Kachold, Geschäftsführer des Brauhauses. Tatsächlich belegen Zahlen des Umweltbundesamtes, dass in Deutschland über 91 Prozent aller Einwegkunststoffflaschen mit Deckel zurückgegeben werden. Deutschland ist Klassenbester innerhalb der EU beim Thema Kreislaufwirtschaft. Bei unseren Nachbarstaaten sehe es derweil anders aus: Nur etwa 32,5 Prozent aller Kunststoffe würden europaweit recycelt. Etwa ein Viertel lande auf Mülldeponien oder sogar in den Meeren. Aktuelle Studien zeigen, dass sich Plastik inzwischen überall im Wasser findet. Das Problem: Der Stoff verschwindet nicht, sondern zersetzt sich lediglich in kleinere Teile, wodurch die Menge stetig zunimmt. TV & Shows "Pumuckl"-Fortsetzung: Darauf hat Regisseur Rosenmüller Wert gelegt Der Grund für die gute Lage in Deutschland sei das engmaschige Kreislaufsystem mit Flaschenpfand. Viele Länder verfügen über so etwas noch nicht, sagt Professor Eugen Herzau, Experte für Verpackungstechnologie an der HTWK Leipzig. "Und die Frage ist, ob sie jemals dort hinkommen."

Unternehmen arbeiten bereits an Alternativen zum Plastik