Anja züchtet Hundebabys: Diese Fußballprofis sind ihre Kunden

Anjas Welpen werden früh sozialisiert und auf ihr Hundeleben vorbereitet. © RTL / DOCMA TV

Doch auch Alltagssituationen wollen gemeistert werden. Und so geht es für den ganzen Wurf Welpen samt Muttertieren an den Starnberger See. Während der Autofahrt können sich die Kleinen direkt an die Geräusche und Bewegungen des Fahrzeugs gewöhnen.

Vor Ort lädt die tierliebe Trainerin die Welpen dann aber plötzlich in einen Hundebuggy um. Die Knochen der Heranwachsenden sollen nicht zu sehr belastet werden und so kutschiert sie die Fellknäuel direkt an den See. Dort angekommen, wagen sich auch einige mutig ins Wasser.

"Kann man draus Schlüsse ziehen. Wer sich vorsichtiger verhält, wer ruhiger ist und wer schon immer vorne dabei ist", freut sich Anja und zeigt auf einen Welpen: "Der wird kein ängstlicher Hund werden." Als Belohnung gibt es eine Runde Milch bei der Hundemama mit Blick auf den See.