"Dein Song"-Finale: Geschwister-Duo aus Bayern holt sich den Sieg

Hürth - Die Geschwister Rina (14) und Aki (18) aus dem fränkischen Herzogenaurach ( Bayern ) haben sich zum Sieg bei der KiKA-Talentshow "Dein Song" gesungen.

Mit ihrem Lied "Without you" haben Aki (18) und Rina (14) die Zuschauer bei "Dein Song" überzeugt. © Andrea Enderlein/Kika/dpa

Die Zuschauer stimmten bei der Liveshow aus Hürth bei Köln am Abend für den Song "Without you".

Damit kürten sie Rina und Aki, die mit ihrem Musikpaten Levent Geiger (22) auf der Bühne standen, zu den Gewinnern der mittlerweile 18. Staffel des Musik-Formats des in Erfurt beheimateten Kinderkanals.

Im Finale standen sieben Acts, darunter das am Ende siegreiche Geschwisterpaar. Der Preis sind 5000 Euro und die "Dein Song"-Trophäe.