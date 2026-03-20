"Dein Song"-Finale: Geschwister-Duo aus Bayern holt sich den Sieg
Von Marie-Hélèn Frech
Hürth - Die Geschwister Rina (14) und Aki (18) aus dem fränkischen Herzogenaurach (Bayern) haben sich zum Sieg bei der KiKA-Talentshow "Dein Song" gesungen.
Die Zuschauer stimmten bei der Liveshow aus Hürth bei Köln am Abend für den Song "Without you".
Damit kürten sie Rina und Aki, die mit ihrem Musikpaten Levent Geiger (22) auf der Bühne standen, zu den Gewinnern der mittlerweile 18. Staffel des Musik-Formats des in Erfurt beheimateten Kinderkanals.
Im Finale standen sieben Acts, darunter das am Ende siegreiche Geschwisterpaar. Der Preis sind 5000 Euro und die "Dein Song"-Trophäe.
Als prominente Musikpatinnen und -paten waren in diesem Jahr Musiker, Produzent und YouTube-Star Marti Fischer ("Barbaras Rhabarberbar"), die Singer-Songwriterinnen Loi (23), Esther Graf (27), LOTTE (30) und Leslie Clio (39) sowie die beiden Singer-Songwriter Tom Twers (27) und Levent Geiger dabei.
Bewerbungen für die 19. Staffel von "Dein Song" sind bereits möglich.
Titelfoto: Bildmontage: Andrea Enderlein/Kika/dpa, Henning Kaiser/dpa