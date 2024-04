TV-Tipps: Der ewige Nebendarsteller wird zum Star!

Ein Animationsfilm zum Thema Tod? Was unmöglich klingt, hat Disney Pixar im Jahr 2017 mit Coco - Lebendiger als das Leben sehr liebevoll umgesetzt. Als Grundlage diente der mexikanische Día de Muertos - der "Tag der Toten", der in dem mittelamerikanischen Land mit einem kunterbunten Fest gefeiert wird. Und genauso kunterbunt ist auch dieser Film geworden!

Mythos - die größten Rätsel der Geschichte trifft voll meinen Geschmack: Es geht um alte Legenden und die Suche nach dem Fünkchen Wahrheit. Gab es wirklich eine Frau, die es im neunten Jahrhundert geschafft hat, in das höchste kirchliche Amt aufzusteigen? Und was ist mit dem Volk der Amazonen? Haben die sagenumwobenen Kriegerinnen wirklich existiert? Ich bin gespannt auf die Antworten!

Die nächste tierische Dokureihe steht in den Startlöchern: In Bunte Hunde - wo die Tierliebe hinfällt werden Menschen vorgestellt, die nicht den üblichen "Schoßhund" haben. Ich frage mich wirklich, wer all diese Dokus (im Vorfeld laufen zwei andere Formate ähnlicher Art) einschaltet. Ich werde diese sinnlosen Formate jedenfalls nicht unterstützen.

Thomas Brodie-Sangster war bislang der König der Nebenrollen - sei es bei "Eine zauberhafte Nanny", "Maze Runner" oder "Game of Thrones". In The Artful Dodger hat der Brite nun endlich eine Hauptrolle ergattert - und mich begeistert. Bleibt zu hoffen, dass Disney das Flehen der Fans erhört und eine zweite Staffel der Miniserie in Auftrag gibt.

