"Der Heiratsmarkt": Neue Datingshow mit kuriosem Konzept

Die Auswahl der künftigen Schwiegerkinder verläuft dabei nicht immer objektiv: "Es gab aber auch eine Mama, die war eindeutig selbst an ihrem potenziellen Schwiegersohn interessiert", verrät Carpendale.

"In den Gesprächen mit den anderen Angehörigen wird dann natürlich ALLES rausgeholt, um den eigenen Schatz ins beste Licht zu rücken", so Carpendale weiter.

In der neuen ProSieben-Show "Der Heiratsmarkt" passiert genau das: Eltern haben bei der Partnerwahl ihrer Kinder das Sagen.

Mit dem oder der Richtigen verbringen die beiden Familien dann ein paar gemeinsame Tage. Ob das Kennenlernen unter den strengen Augen ihrer Angehörigen klappt? "Also so viel kann ich ja verraten, mindestens ein Paar kehrt am Ende gemeinsam von der Insel zurück", gibt Moderatorin Carpendale bekannt.



Die neue ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt" läuft ab Donnerstag, 10. August 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.