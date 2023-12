"Der Neue" beim Sachsenspiegel: Radio-Julian wechselt vor die MDR-Kamera

Julian Mengler (37) ist ab dem heutigen Montag nicht nur zu hören, sondern beim MDR-"Sachsenspiegel" auch zu sehen. © MDR/Andreas Lander

Er tritt die Nachfolge von Tino Böttcher (40) an, der ab nächstem Jahr die Moderation des ARD-Mittagsmagazins übernimmt.

Mengler ist den Sachsen als Radiomoderator bekannt, der gebürtige Sauerländer war mehr als zehn Jahre bei Radio Energy und MDR Sachsen-Anhalt zu hören.

Nun wechselt er vor die Kamera: "Ich komme damit wieder nach Hause. Mein Papa ist gebürtiger Dresdner. Ich selbst habe zwölf Jahre in Sachsen gelebt, dort meine Frau kennengelernt und in Leipzig geheiratet. Wenn ich an Sachsen denke, fühle ich eine tiefe Verbundenheit. In Sachsen ist mir nur Gutes passiert."