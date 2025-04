Der Schöpfer spricht: Darum wäre "Bernd das Brot" beinahe ein Hitler-Kaktus geworden

Miesbach - Es war der 29. Februar vor 25 Jahren, als eine inzwischen zum Kult gewordene TV-Puppe das Licht der Welt erblickte. Dabei wäre " Bernd das Brot " beinahe eine Figur geworden, die sehr stark an Adolf Hitler erinnert hätte. Darüber erzählt Mit-Erfinder Tommy Krappweis (52) in einer aktuellen Podcast-Episode.

Mit-Erfinder Norman Cöster (49) griff plötzlich in das Körbchen am Tisch, hob eine Scheibe hoch und sagte: "Brot ist lustig". Steile These. Und der damalige Entscheider Frank Beckmann (59) musste auch noch überzeugt werden.

Mist! Der TV-Antiheld "Bernd das Brot" (hier als Figur neben dem Thüringer Rathaus) feierte Ende Februar seinen 25. Geburtstag. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Krappweis berichtet von dessen Reaktion: "Er meinte: 'Das ist die bekloppteste Idee, die ich jemals gehört habe'. Daraufhin haben wir schon angefangen, zusammenzupacken. Und dann sagte er: 'Genau so machen wir es'."

Schnell wurde "Bernd das Brot" der heimliche Star des Puppen-Trios. Beckmann konnte diese Entscheidung, einem sprechenden Brot eine Show zu geben, alleine treffen.

Nur darum ist es überhaupt möglich gewesen, dass die Kult-Puppe so existieren konnte, wie man sie heute kennt. "Du kannst – davon bin ich felsenfest überzeugt, heute mehr denn je – so was nicht in einem Gremium verabschieden. Das ist absolut undenkbar", so der Schöpfer.

"Wir sind der festen Überzeugung mittlerweile, dass mehr als drei Leute an einem Tisch nicht in der Lage sind, etwas wirklich Kreatives zu schaffen."

Weitere Geschichten und Anekdoten – beispielsweise, warum die Figur mehrmals die Farbe änderte – hört man in der aktuellen Ausgabe vom "Puppkultur"-Podcast.

Da erfährt man dann auch, warum die Kripo wegen des Kult-Brotes zu einer Hausdurchsuchung vorbeikam, wie 9 Millionen Euro verschwinden konnten und warum einige Episoden auf dem Index landeten. Mist!