Des einen Freud, des anderen Leid: Liebeskummer und Frühlingsgefühle bei Dr. Mertens

Auf seinem Hof trifft die Tierärztin ein junges Paar mit Kind, welches ausgerechnet den Namen "Max" trägt - so, wie auch sie ihr ungeborenes Kind von Dr. Christoph Lentz nennen wollte, welches bei einem tragischen Unfall im Zoo tödlich verletzt wurde.

Dr. Susanne Mertens (gespielt von Elisabeth Lanz, 52) hat begonnen, sich langsam aber sicher für Alpaka-Züchter Mike Redmann zu öffnen. In ihm findet sie nicht nur einen einfühlsamen Ratgeber, sondern auch einen potenziellen Liebhaber und Partner.

Egal, was kommt: Dr. Mertens und ihre Kinder Gina und Jonas halten zusammen. © ARD/Saxonia Media

Ebenso schwierig bleibt Elif Sahins Abhängigkeit von Medikamenten.

Erneut spricht Susanne diese bei der Cheftierärztin an, diese verstrickt sich aber in Ausreden. Schließlich trinken andere auch ab und zu ein Glas Wein - bei ihr ist es eben der Griff zur Pillen-Packung. Doch so leicht lässt sich Dr. Mertens nicht abschütteln.

Bei ihrer Tochter Luisa indes stehen große Veränderungen an: Nach tagelanger Funkstille zwischen Luisa und ihrer Freundin Isabel sprechen sich die beiden aus und es kommt zur Trennung. Beide sind erwachsener geworden und haben sich auseinander entwickelt und die junge Liebe scheint einfach nicht stark genug, um die Differenzen überbrücken zu können.

Herzschmerz gibt es auch bei Dr. Mertens' Sohn Jonas und seiner Freundin Gina. Diese hofft, dass ihr Bruder Justin nicht mehr länger zwischen den beiden steht. Doch bekommt sie noch eine letzte Chance?

Die neue "Tierärztin Dr. Mertens"-Folge "Loslassen" läuft am Dienstagabend um 20.15 Uhr im Ersten oder schon vorab in der ARD-Mediathek.