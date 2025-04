OP bei "Tierärztin Dr. Mertens" endet mit Katastrophe: "Er hätte nicht sterben dürfen"

Leipzig - Endlich gibt es gute Neuigkeiten für " Tierärztin Dr. Mertens ": Ihr Freund Mike ist nach seiner Krebs-OP endlich aus der Narkose aufgewacht. Doch es bahnt sich schon das nächste Drama an.

Susanne Mertens ist erleichtert, dass es ihrem Freund Mike nach seiner Operation soweit gut geht. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Obwohl es Mike (gespielt von Matthias Komm, 58) so weit gut geht, plagen Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) Selbstzweifel.

Sie fühle sich schuldig, "nicht nur wegen Mike, das ganze letzte Jahr war plötzlich wieder präsent", gesteht sie inmitten des ganzen Stresses ihrem Vater am Telefon. Mike sei lieb, aber: "Christoph fehlt mir so, Papa", bricht die Tierärztin des Leipziger Zoos in Tränen aus.

Zur Erinnerung: Susannes Mann Christoph Lentz ist vor zwei Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Sie und Mike sind erst seit einigen Monaten ein Paar.

"Ich schaffe das schon", redet sie sich ein. Gleichzeitig lässt sie ihren Frust auch an ihren Kollegen und an Pflegetochter Luisa (Lilly Wiedemann, 22) aus.

Anfangs bekommt auch Tierarzt Matteo Berger (Tobias Licht, 47) ihre Wut zu spüren. Die beiden waren zuletzt aneinandergeraten, nachdem er sie bei einer OP im Stich gelassen hatte.