Deutscher Fernsehpreis wieder zur Primetime: Dieser Sender zeigt die Show

Köln - Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises wird in diesem Jahr als große Primetime-Show im Ersten zu sehen sein.

Der Deutsche Fernsehpreis wird auch in diesem Jahr zur Primetime laufen. © Henning Kaiser/dpa

Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Der WDR habe stellvertretend für die ARD die Federführung übernommen - die Auszeichnungen würden Ende September 2024 erneut in Köln an die Preisträger übergeben.

Die Macher halten dabei an dem Konzept fest, die Verleihung in den zahlreichen Kategorien auf zwei Abende zu verteilen und damit zu entzerren. Am 24. September ist daher abermals eine "Nacht der Kreativen" geplant.

In der Vergangenheit wurden dabei im festlichen, aber etwas kleineren Rahmen Köpfe aus der TV-Branche gewürdigt, die meist hinter der Kamera arbeiten. Am 25. September soll dann die große TV-Gala als Fernsehshow in den Kölner MMC-Studios folgen. Das Erste werde sie um 20.15 Uhr ausstrahlen, hieß es.

Die Federführung für den Deutschen Fernsehpreis wechselt Jahr für Jahr. Getragen wird die Auszeichnung von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. Im vergangenen Jahr hatte Sat.1 die TV-Preisgala ausgestrahlt, ebenfalls als Abendshow.