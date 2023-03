"Die Bergretter": Markus sucht nach vermisster Frau und begibt sich in Lebensgefahr

Salzburg - Zwei Geschäftsleute aus Salzburg haben versucht, ihr festgefahrenes Auto im Gelände zu befreien und sind dabei einen Abhang hinuntergerutscht. " Die Bergretter " müssen ausrücken und den Verunglückten zu Hilfe eilen. Zum Start der 14. Staffel der ZDF-Erfolgsserie erwartet das Team um Markus Kofler einiges an Drama.

Kommissarin Jessika Pollath (Maxi Warwel, 39) behält Georg Haas (Leopold Hornung, 44) im Auge. © ZDF/Barbara Bauriedl

Bergretter Markus (gespielt von Sebastian Ströbel, 46) kann den Fahrer in letzter Sekunde retten. Ihm fällt auf: Die beiden waren nicht für die Berge ausgerüstet - was haben sie so weit oben verloren?

Wie sich herausstellt, waren sie auf dem Weg zur Johanni-Hütte, wo sie ihre Chefin vermuten. Die Geschäftsführerin der Schnapsbrennerei, Sylvia Redl (Alma Leiberg, 43), wird seit zwei Tagen vermisst.

Zeitgleich geht bei Kommissarin Jessika Pollath (Maxi Warwel, 39) auf der Polizeistation ein Anruf ein: Die Salzburger Staatsanwaltschaft fahndet nach der vermissten Sylvia Redl wegen Steuerhinterziehung!

Polizei und Bergrettung arbeiten daher bei der Suche zusammen. Erste Ermittlungen führen zur Familie Haas: Die Schwester der Gesuchten, Julia Haas (Julia Stinshoff, 48), erklärt Kommissarin Pollath, dass sie schon lange keinen Kontakt mehr zu Sylvia hatte.

Ihr Mann Georg (Leopold Hornung, 44) gibt jedoch zu, dass er mit ihr zu einer Bergtour verabredet war. Jessika wird das Gefühl nicht los, dass er etwas verschweigt.