Schock für Auswanderer-Paar in 185.000-Euro-Wohnung: "Riecht nach Verwesung"

Beim Blick in die 100-Quadratmeter-Schimmelbude wird es nicht unbedingt besser. Es bleiben nur noch wenige Wochen zur Season Opening. Bis dahin muss die Wohnung bezugsfertig für neue Mitarbeiter sein.

Bei der Ankunft kommt dem Paar sofort ein unangenehmer Geruch entgegen. "Das riecht so vergammelt", reagiert Krümel zum Auftakt der neuen Staffel von "Zwischen Meer und Maloche" schockiert. "Verwesung", ergänzt Dani zynisch.

Dauerthema bei dem Auswanderer-Paar ist der Mangel an professionellem Personal sowie bezahlbarem Wohnraum für die Mitarbeiter des Stadls. Aus diesem Grund haben Krümel und Dani ein Apartment auf Mallorca gekauft, um ihre Angestellten dort unterzubringen.

Krümel ist eine absolute Powerfrau, ist Partysängerin und gleichzeitig Wirtin im Stadl. © Screenshot/Instagram/kruemel_mallorca_official

Gemeinsam mit Freund Joe (61) geht es ans Entrümpeln.

Vor dem Trio liegt jede Menge Arbeit, denn die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Schimmel, Rost und vergammelte Essensreste wohin das Auge reicht. Krümel, die früher am Ballermann gesungen hat, ist vorbereitet: "Ich muss immer die Sch***e auf den Fliesen im Stadl wegmachen."

Dass die Wohnung in einem so desolaten Zustand ist, hat die Partysängerin dennoch nicht erwartet. "Der Eigentümer ist ins Altersheim gekommen und man hat gesehen, dass der Mann gar nicht mehr in der Lage war, einen Haushalt zu führen."

Doch die Sanierung der Mitarbeiter-Wohnung ist nicht die einzige Baustelle. Auch das Stadl will zum Opening startklar gemacht werden ...

