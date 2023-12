"Die Feuerzangenbowle" Heiligabend im Fernsehen: Wie war das noch mit den drei F's?

"Nur ein wönziger Schlock": Die Schulklasse mit ihrem Anführer Johannes Pfeiffer (Heinz Rühmann) spielt ihrem Lehrer Professor Crey Trunkenheit vor. © ARD Degeto/dpa

Vor bald 80 Jahren kam das Werk ins Kino, an Heiligabend läuft es wieder im Fernsehen (24.12., 21.45 Uhr im Ersten).

Vor allem Ältere wissen, wie es an der Stelle mit den drei "F" weitergeht. Heinz Rühmann alias Gymnasiast Hans Pfeiffer sagt: "Eins vor dem Ei, zwei hinter dem Ei!" Und Erich Ponto als Lehrer Professor Crey (genannt "Schnauz") sagt knapp: "Sie sind etwas albern."

Der wohl berühmteste Rühmann-Film erlangte im Nachkriegsdeutschland Kultstatus. Wie kaum ein anderer deutscher Film prägte er sich nachhaltig ins kollektive Gedächtnis. Viele Millionen in Ost und West sahen ihn wieder und wieder im TV. An deutschen Unis gab und gibt es Vorführungen in der Vorweihnachtszeit.

So unpolitisch wie der Film erscheint, ist er Historikern zufolge nicht. Braune Ideologie ist aber eher versteckt, etwa wenn der schneidige Lehrer Dr. Brett junge Menschen mit Bäumen vergleicht ("Disziplin muss das Band sein, das sie bindet, zu schönem geraden Wachstum") oder wenn es im Unterricht etwas rassenideologisch um Völkerwanderung geht.

Premiere war im Januar '44 nach einer Bombennacht

Januar 1944: In Europa tobt der von Deutschland entfesselte Krieg aufs Schlimmste. Nach einer Bombennacht in Berlin findet am 28. Januar um 10.45 Uhr im Tauentzienpalast an der Ecke Nürnberger Straße die Erstaufführung des Films statt, der im Frühling 1943 gedreht worden ist.

Einige der Darsteller der Oberprimaner erleben diesen Tag schon nicht mehr, weil sie zwischen Dreharbeiten und Premiere an der Front getötet wurden.