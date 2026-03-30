Realitystar zu Gast in "Die Höhle der Löwen": Dieses Duft-Shirt soll die Modebranche revolutionieren

Köln - Am Montagabend mischt ein Kölner Start-up mit Unterstützung eines waschechten Reality-Stars die " Höhle der Löwen " gehörig auf. Was steckt hinter dem Unternehmen?

Für ihren Pitch holten sich die Gründer Tim (24, r.) und Kai Sven Brehmer-Scharfenstein (30) Unterstützung von Realitystar Laurenz Pesch (24, l.). © RTL / Bernd-Michael Maurer

Mit ihrem Produkt wollen Tim (24) und Kai Sven Brehmer-Scharfenstein (30) die Modebranche revolutionieren.

Ihre Idee: Mikrokapseln, die direkt in den Stoff von Kleidungsstücken eingearbeitet sind und sich durch Wärme und Bewegung aktivieren, sollen dafür sorgen, dass Textilien Duftmoleküle speichern und wieder abgeben können.

Auf diese Weise sollen zum Beispiel T-Shirts tagelang nach dem Lieblingsparfüm riechen, versprechen die Gründer. "Es hält bis zur nächsten Wäsche", erklärt Kai Scharfenstein.

Um den Löwen zu beweisen, wie gut ihre Shirts auch in der Praxis funktionieren, haben sich die Scharfensteins die Hilfe des ehemaligen "Temptation Island"-Kandidaten Laurenz Pesch (24) geholt. Der hat eines der Oberteile eine Woche lang getragen, sogar beim Sport oder bei körperlichen Arbeiten.

Beim anschließenden Geruchstest zeigen sich dann insbesondere Judith Williams (54) und Janna Ensthaler (42) beeindruckt. "Der Mann riecht gut. Lecker", sind sich die beiden Jurorinnen schnell einig.