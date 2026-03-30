Realitystar zu Gast in "Die Höhle der Löwen": Dieses Duft-Shirt soll die Modebranche revolutionieren
Köln - Am Montagabend mischt ein Kölner Start-up mit Unterstützung eines waschechten Reality-Stars die "Höhle der Löwen" gehörig auf. Was steckt hinter dem Unternehmen?
Mit ihrem Produkt wollen Tim (24) und Kai Sven Brehmer-Scharfenstein (30) die Modebranche revolutionieren.
Ihre Idee: Mikrokapseln, die direkt in den Stoff von Kleidungsstücken eingearbeitet sind und sich durch Wärme und Bewegung aktivieren, sollen dafür sorgen, dass Textilien Duftmoleküle speichern und wieder abgeben können.
Auf diese Weise sollen zum Beispiel T-Shirts tagelang nach dem Lieblingsparfüm riechen, versprechen die Gründer. "Es hält bis zur nächsten Wäsche", erklärt Kai Scharfenstein.
Um den Löwen zu beweisen, wie gut ihre Shirts auch in der Praxis funktionieren, haben sich die Scharfensteins die Hilfe des ehemaligen "Temptation Island"-Kandidaten Laurenz Pesch (24) geholt. Der hat eines der Oberteile eine Woche lang getragen, sogar beim Sport oder bei körperlichen Arbeiten.
Beim anschließenden Geruchstest zeigen sich dann insbesondere Judith Williams (54) und Janna Ensthaler (42) beeindruckt. "Der Mann riecht gut. Lecker", sind sich die beiden Jurorinnen schnell einig.
Bekommt Kölner Start-up "Scharfenstein" einen Deal?
Trotzdem müssen die beiden Gründer darum kämpfen, einen Deal zu bekommen. Insbesondere die Platzierung der Speicherkapseln im Rückenbereich der Shirts wirft Fragen auf.
"Das Problem ist ja: Unter den Achseln schwitzt der normale Mensch am meisten. Dadurch, dass das Duftpolster im Rücken ist, hilft es ja nicht unter den Achseln", stellt etwa Frank Thelen (50) fest, während Williams meint, die Scharfensteins hätten ihre Technologie besser in Textilien wie Bettwäsche oder Gardinen integriert. "Die miefen irgendwann", erklärt die 54-Jährige.
Gast-Juror Christian Miele (38) gibt derweil zu: "Wenn ihr beide nicht so unglaublich stark wärt, wäre ich schon längst ausgestiegen. Ihr habt einen bombastischen Pitch abgeliefert." Speziell Kai Scharfenstein sei "ein wahnsinniges Sales-Talent", urteilt auch Ensthaler.
Ob es am Ende zum großen Schlag reicht und die Scharfensteins sich über 100.000 Euro für 25 Prozent ihrer Firmenanteile freuen dürfen und warum am Ende sogar Tränen fließen, erfährst Du am Montagabend, ab 20.15 Uhr, bei VOX.
Titelfoto: RTL / Bernd-Michael Maurer