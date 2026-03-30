Acht Millionen Euro Umsatz in zwei Jahren: Start-up schockt "Die Höhle der Löwen"-Investoren mit Mega-Prognose

Leipzig/München - Dr. Stefan Rapprich (60) und seine Töchter Helena Rapprich (29) und Anina Langhans (32) wollen ein Problem lösen, das jede zehnte Frau in Deutschland betrifft. Viele leiden an der krankhaften Fettverteilungsstörung Lipödem und wissen oft nicht mal davon. Die Krankheit verursacht starke Schmerzen und Einschränkungen im Alltag.

Anina Langhans (32, l.), Dr. Stefan Rapprich (60) und Helena Rapprich (29) wollen mit ihrem Start-up Frauen weltweit helfen. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Achtung, Spoiler-Warnung!

"Ich sehe sehr oft, wie verzweifelt die Patientinnen sind, weil sie nicht ernst genommen werden", erklärte der Dermatologe in "Die Höhle der Löwen". Bis zu einer Diagnose kann es oftmals zwei Jahre dauern, da viele Ärzte die Krankheit nicht kennen und dadurch nicht erkennen.

Mit ihrer App "LipoCheck" wollen sie Betroffenen helfen. Dafür beantworten diese einen umfangreichen Fragebogen, schicken Bilder von sich und ein Arzt erstellt dann innerhalb von wenigen Tagen einen Befund, eine Diagnose und gibt Therapieempfehlungen.

"Man braucht zur Diagnose kein Röntgen oder Labor", so der Venenspezialist Rapprich. Passend zu dieser App gibt es noch eine zweite, bei der man ein kostenpflichtiges Abo abschließen muss. Diese App wird von einigen Krankenkassen übernommen und soll bei der Therapie und dem Selbstmanagement unterstützen.

Das Familien-Start-up suchte einen Löwen, der 300.000 Euro investiert und dafür fünf Prozent der Anteile bekommt.

Bei dieser Bewertung fielen die Löwen aus allen Wolken, aber die Familie hat große Zukunftspläne. Sie wollen noch mehr Krankenkassen gewinnen und dann in die USA. In einem Jahr wollen sie 800.000 Euro Umsatz machen und in zwei Jahren dann acht Millionen.

"Das habe ich noch nie gehört in der 'Höhle der Löwen'", sagte Investorin Janna Ensthaler (42) schockiert und auch die anderen Löwen waren skeptisch.