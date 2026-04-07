Paukenschlag in "Die Höhle der Löwen": Gründer kassiert heftigen Vorwurf und fiese Kritik

Köln - Eigentlich wollte Gründer Andreas Schneid (43) mit seiner Idee bei " Die Höhle der Löwen " den Deal seines Lebens eintüten. Am Ende geht der Unternehmer aber mit einem zerfleischten Lebenstraum zurück nach Hause.

Mit einer großen Vision und einer noch größeren Forderung kämpfte Andreas Schneid (r.) um einen Deal in "DHDL". © RTL / Bernd-Michael Maurer

Dabei fängt sein Pitch vor der millionenschweren Jury eigentlich ganz gut an: Der 43-Jährige will mit seinem Schlagzeug-Computerspiel "Drum Revolution" Anfängern das Schlagzeugspielen blitzschnell beibringen.

Beinahe wie von der Tarantel gestochen springt schließlich Ralf Dümmel (59) auf, um sich vor den Augen seiner Investoren-Kollegen einen jahrelangen Traum zu erfüllen.

Nur der Preis hat es danach in sich: Drummer Andreas Schneid fordert 150.000 Euro für acht Prozent seiner Firma. Und das, obwohl er bis dato noch keinerlei nennenswerten Umsatz in den Büchern geschrieben hat!

Für Janna Ensthaler (42) viel zu viel. "Das ist schon Realitätsverlust. Wie kommst du auf die Bewertung?", will sie wissen. Neben 440.000 Euro Eigenleistung habe Schneid obendrein noch eine Computerspielförderung des Bundes bekommen, erklärt er.

Die Investorin kann ihren Ohren kaum trauen und blafft dazwischen. "Die offiziellen Fördertöpfe sind manchmal so blind. Das sind unsere Steuergelder! Wir brauchen das Geld für viel wichtigere Dinge."