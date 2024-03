Hier wird Stefanie Hertel zu Jesus' Jüngerin!

Am 27. März bekommen Zuschauer bei RTL "Die Passion" zu sehen. © Axel Heimken/dpa

Hertel, deren Großvater Diakon war, ist sehr gläubig aufgewachsen.

"Ich finde es gut und richtig, dass die Geschichte Jesu erzählt wird. Schließlich ist Ostern einer unserer wichtigsten Feiertage im Jahr." Und diesen verbringt sie mit ihren Liebsten:

"Ostersonntag feiern wir gemütlich im Familienkreis. Unsere Osterfeierlichkeiten werden sich in diesem Jahr in Grenzen halten, da am Ostermontag bereits die finalen Proben für meine Musikkomödie in Mannheim beginnen. Dort ist dann am 3. April auch die Premiere."

Am 27. März zeigt RTL "Die Passion" live aus Kassel. Die prominenten Darsteller inszenieren die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth und singen dabei bekannte Pop-Songs aus der heutigen Zeit.