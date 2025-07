Brandneue Show bringt Promis zum Verzweifeln: "Ich bin die Hu** des Geldes"

Thailand - Bei der neuen SAT.1-Show "Villa der Versuchung" müssen sich die prominenten Teilnehmenden ihrer wohl schwersten Herausforderung stellen: sparsam sein. Schon in der ersten Folge prallen hier Welten aufeinander.

Nicht alle Teilnehmenden zeigen sich von dem Show-Konzept begeistert. © Joyn

Egal, ob mitten in der Insolvenz so wie Jasmin Herren (46), von der Steuerfahndung verfolgt wie Jimi Blue Ochsenknecht (33) oder in Saus und Braus lebend wie Georgina Fleur (35) - alle Promis sind scharf auf die pralle Gewinnsumme von 250.000 Euro.

Blöd nur, dass vorher ordentlich gelitten werden muss: Die gesamte thailändische Villa wird nämlich leergeräumt, sodass schließlich weder Betten oder persönliche Gegenstände noch Lebensmittel oder Getränke übrig bleiben.

Eine Übernachtung in der Luxus-Suite kostet die Gruppe 2000 Euro, der Konsum von Champagner 1200 und von Cola 500 Euro. Zum Mampfen gibt's nur pürierte Pizza und Leitungswasser. Lecker!

Augenblicklich spaltet sich die Gruppe in zwei Lager: Während Raul Richter (38) mit seinen Kameraden den sparsamen Oberlehrer spielt, lassen vor allem Kate Merlan (38) und Kevin Schäfer (34) die Korken knallen.

Ganz zum Unmut von Nackt-Ikone Bettie Ballhaus (47), deren Motto nach eigener Aussage zwar "Ich bin die Hu** des Geldes" lautet, aber trotzdem auf Knauserei plädiert. "Die alte Schla***" lautet Kevins "Meinung" zu Betties Nörgelei.