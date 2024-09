24.09.2024 18:20 Die Stars kommen nach Köln: Deutscher Fernsehpreis macht Stadt zu TV-Hotspot

Am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen!

Köln - Bei einer großen TV-Gala in Köln werden am morgigen Mittwoch Gewinner des Deutschen Fernsehpreises bekannt gegeben. In Köln sind am Dienstag und Mittwoch die Stars und Sternchen aus dem TV zu Gast. © Henning Kaiser/dpa Die Show, die von Barbara Schöneberger (50) moderiert wird, ist von 20.15 Uhr an in der ARD zu sehen. Bekannt ist bereits, wer in diesem Jahr für sein Lebenswerk geehrt wird: Die Wahl fiel auf Schauspieler Mario Adorf (94, "Der große Bellheim", "Kir Royal"). Er soll die Auszeichnung im Rahmen der Gala erhalten. Abermals wurde die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024 auf zwei Abende aufgeteilt. Während am heutigen Dienstag bei einer "Nacht der Kreativen" erste Auszeichnungen in einer etwas intimeren Atmosphäre vergeben werden sollten, ist die am Mittwoch geplante Show opulenter. Die Aufteilung auf zwei Tage entzerrt zugleich die Verleihung. Der Deutsche Fernsehpreis wird getragen von ARD, RTL, SAT1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. In diesem Jahr hat der WDR stellvertretend für die ARD die Federführung übernommen.

