15 Jahre "Die Wollnys": Mit diesem Highlight startet die Jubiläumsstaffel

Hückelhoven - In wenigen Wochen hat das Warten der Fans endlich ein Ende und die Jubiläumsstaffel von " Die Wollnys " flimmert über die deutschen Mattscheiben. Los geht's mit einem echten Highlight.

Ab dem 18. Februar startet die neue Staffel von "Die Wollnys" bei RTLZWEI. Gleich zu Beginn wird der 15-jährige Geburtstag der Show gefeiert. © RTLZWEI

Seit nunmehr 15 Jahren begleitet RTLZWEI den Alltag von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie auf Schritt und Tritt - kein Wunder also, dass sich der Sender zum Start der neuen Folgen gleich eine Besonderheit ausgedacht hat.

Zum Staffelauftakt am 18. Februar wird nämlich eine Spezialfolge gezeigt, die es in sich hat: Das Kamerateam klingelt darin überraschend an der Tür der Familie und fordert Mama Silvia (60) dazu auf, eine Quizshow zu moderieren und ihren Sprösslingen knifflige Fragen zu den anderthalb Dekaden "Die Wollnys" zu stellen. Der Clou: Silvia hat für die ganze Vorbereitung lediglich zwei Stunden Zeit.

Am Ende schafft es die 60-Jährige aber locker, insgesamt 15 Fragen aufs Papier zu bringen - von emotionalen Highlights bis zu lustigen Alltags-Anekdoten ist alles dabei. Ein Beispiel: Wer kann sich noch daran erinnern, wer am Tag von Sarafinas und Peters Traumhochzeit neben dem Brautpaar noch gesegnet wurde?

Silvia selbst ist angesichts des 15. Geburtstags der Kult-Show schon jetzt ganz aus dem Häuschen. "Dieses Jubiläum bedeutet mir sehr, sehr viel", sagt ausgebildete Hotelfachfrau vor dem Start der neuen Staffel. "Wir haben so viel gelacht, wir haben geweint, wir haben so viel durchlebt und es bedeutet mir ganz, ganz viel, dass wir das mit Euch [den Fans, Anm. d. Red.] erleben durften."