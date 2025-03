Calantha Wollny empört mit Aussagen über Neffen (2): "Verstümmelt" und "halb kastriert"

"Ganz dünnes Eis! Wie tief will man eigentlich noch sinken?", wetterte die ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmerin angesichts der geschmacklosen Aussagen gegen ihre jüngere Schwester, während auch Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) die Hutschnur platzte. Und zwar endgültig.

Zu viel für die restlichen Mitglieder der Großfamilie, die sich bereits seit Monaten den verbalen Angriffen der 24-Jährigen ausgesetzt sehen. So ergriff am Mittwoch Sarah-Jane (26) das Wort und machte keinen Hehl aus dem Entsetzen, das Calanthas Worte bei ihren Angehörigen ausgelöst hatten.

Vor wenigen Tagen hatte Calantha in einem TikTok-Live-Video ihre kleine Schwester Loredana (21) und deren Verlobten Servet angegriffen und mit einer dreisten Aussage für Empörung gesorgt - und zwar nicht nur bei ihrer eigenen Familie.

Silvia Wollny (60) macht aus der Enttäuschung, die sie gegenüber Tochter Calantha (24) verspürt, kein Geheimnis. © Instagram/wollnysilvia

Denn auch die vielfache Oma hatte am Mittwochabend einen neuen Post auf ihrem Instagram-Kanal abgesetzt, in dem sie sich (nicht zum ersten Mal) vom Verhalten ihrer Tochter entsetzt zeigte und nun drastische Konsequenzen aus Calanthas jüngstem Angriff zog. "Irgendwann reicht es. Menschen, die nicht sehen, wer wirklich für sie da war, die mit Respektlosigkeit und Undankbarkeit reagieren, brauchen mich nicht Mutter nennen", stellte Silvia klar. Rumms!

"Denn eine Mutter ist nicht nur jemand, der gibt – sie verdient auch Ehrlichkeit, Anerkennung und Liebe. Wer das nicht versteht, hat diesen Platz in meinem Leben nicht verdient", so die vielfache Oma, die dazu ein Foto von sich geteilt hatte, auf dem sie ein Herz in die Kamera gezeigt hatte.

Immer wieder hat Calantha in den vergangenen Monaten scharf gegen ihre Geschwister und Mutter geschossen - mit dem selbst erklärten Ziel, "die Wahrheit" über ihre eigentlich engsten Vertrauten auszupacken und durchzusetzen, dass die familieneigene Reality-Soap "Die Wollnys" abgesetzt wird.

Dieses Ziel hat die 24-Jährige bislang allerdings weit verfehlt, während die Kluft zwischen ihren Verwandten und ihr immer größer geworden ist.