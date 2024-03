Loredana Wollny hat entschieden: Wird Sohn Aurelio (1) in der Türkei beschnitten?

Hückelhoven/Türkei - Soll ihr einjähriger Sohn Aurelio in der Türkei beschnitten werden? Mit dieser heiklen Frage musste sich jetzt Loredana Wollny auseinandersetzen. So hat sich die 20-Jährige entschieden!

Loredana Wollny (20) und ihr Freund Servet (24) haben entschieden: Sie wollen ihren kleinen Sohn Aurelio (1) beschneiden lassen. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Im Dezember 2022 erblickte der kleine Mann das Licht der Welt und machte das junge Liebesglück des Wollny-Kükens mit ihrem Verlobten Servet (24) perfekt. In einer neuen Folge von "Die Wollnys" soll der Einjährige endlich getauft werden.

Inmitten der Vorbereitungen lässt der 24-jährige Türke vor den TV-Kameras die Bombe platzen und offenbart: "Weißt du, worüber ich mich freuen würde? Wenn wir Aurelio beschneiden lassen!"

Die Blondine reagiert zunächst fassungslos: "Man feiert hier in der Türkei, dass das Kind Schmerzen hat?" So eine Entscheidung will sie nicht von jetzt auf gleich treffen. Deshalb bittet Lore ihren Partner um mehr Bedenkzeit.

Wenig später verkündet die 20-Jährige ihre weitreichende Entscheidung. "Ich freue mich sehr, Servet seinen Wunsch zu erfüllen", erklärt die jüngste Tochter Silvia Wollny (59) nach reiflicher Überlegung im Wohnzimmer.

Sie habe sich umfassend informiert und dabei festgestellt: "Es ist nichts Gefährliches und beugt Entzündungen vor." Servet kann sein Glück kaum fassen. "Ich bin mega glücklich", freut er sich im Einzelinterview.