Alles bloß fake? Calantha Wollny packt über die TV-Dreharbeiten zu "Die Wollnys" aus!

Calantha Wollny (23) ist derzeit überhaupt nicht gut auf den Rest ihrer TV-bekannten Großfamilie zu sprechen. © Bildmontage: Instagram/calanthawollnyofficial (Screenshots)

Inzwischen vergeht kaum noch ein Tag, an dem die 23-jährige Nordrhein-Westfälin keine schmutzigen Details über ihre Familie in die Öffentlichkeit trägt. So auch in ihrer jüngsten Q&A-Runde auf ihrem privaten Instagram-Kanal.

In dieser will ein Follower unter anderem von Calantha wissen: "Wurden die Folgen gefakt oder war das euer richtiger Alltag?" (Rechtschreibung aller Zitate angepasst)

Eine Frage, welche "Die Wollnys"-Fans seit Jahren umtreibt, bei der sie aber weitestgehend im Dunkeln tappen. Bis jetzt!

Die ehrliche Antwort der Mädchen-Mama lässt nicht lange auf sich warten. "Unser richtiger Alltag? Der bestand aus Putzen, Aufräumen und irgendetwas Neuem für das Haus, wo man helfen musste", stellt sie klar.

Ganz am Anfang soll es sogar tatsächlich ein Drehbuch gegeben haben, "aber mittlerweile steht einer hinter der Kamera und brieft alle, dass die das und das machen oder sagen sollen. Und bestimmte Szenen werden extra gedreht, gewisse Partys etc." Rumms!