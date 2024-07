Streit um "Püppi" eskaliert: Silvia Wollny stellt Skandal-Tochter Calantha bloß!

Calantha Wollny (23) ist schon seit vielen Jahren nicht mehr gut auf ihre Mutter Silvia Wollny (59) zu sprechen. © Bildmontage: Instagram/calanthawollnyofficial, Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

In den vergangenen Wochen verging kaum ein Tag, an dem die 23-Jährige nicht mit neuen Enthüllungen über ihre Mama Silvia Wollny (59) oder eines ihrer Geschwister für negative Schlagzeilen sorgte.

So packte Calantha etwa aus, wie es hinter den Kulissen von "Die Wollnys" wirklich zugeht und was sie vom Influencer-Dasein ihrer Anverwandten hält. Was die Gemüter jedoch am meisten erhitzt, ist das Schicksal der kleinen Cataleya.

Das Mädchen lebt seit 2021 bei Oma Silvia in der Türkei, wurde von ihr adoptiert. Calantha leidet sehr darunter, kein Mitspracherecht mehr in Bezug auf ihr Kind zu haben. Sie behauptet, mit falschen Versprechungen dazu überredet worden zu sein.

Im Rahmen einer Fragerunde wollte ein Fan jetzt von der Wollny-Aussteigerin wissen, warum ihre Mutter immer wieder Fotos der Kleinen ins Netz stelle: "Möchte sie damit provozieren?"

Die Antwort der 23-Jährigen fiel zunächst wenig gehaltvoll aus. "Keine Ahnung, was ist eure Meinung dazu?", lautete ihre Gegenfrage. Kurz darauf fand die Skandalnudel dann aber doch noch deutlichere Worte.