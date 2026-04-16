Nächster Knall im Wollny-Knatsch: Tochter befeuert Betrugsvorwürfe gegen Mama Silvia

Neuss/Türkei - Calantha Wollny fordert Antworten! Die abtrünnige Tochter von Matriarchin Silvia (61) lässt die jüngsten Spendenvorwürfe gegen ihre Mutter erneut hochkochen und stellt dabei genau die Fragen, die wehtun!

Was ist mit den Spenden für die Erdbeben-Opfer in der Türkei passiert? Calantha Wollny (25) fordert Antworten von Mama Silvia. © Instagram/randale_caly

Im Zuge des verheerenden Erdbebens am 6. Februar 2023 an der türkisch-syrischen Grenze initiierte die 18-fache Großmutter eine große Spendenaktion und sammelte über die sozialen Netzwerke Hilfsgüter für die Betroffenen. Ein TV-Team war natürlich dabei.

Doch sowohl Calantha als auch ihr türkischer Schwiegersohn Servet hatten zuletzt mehrfach angedeutet, dass Silvia die Waren unterschlagen haben soll. Die 61-Jährige selbst bezeichnete die Anschuldigungen bereits öffentlich als "falsche Tatsachenbehauptungen".

In einer Story ihrer Tochter war nun der Screenshot eines TikTok-Videos zu sehen, unter welchem sich Kommentare wie "Silvia, wo sind die Spendengelder?" finden lassen. Eine Userin antwortete darauf ganz frech: "Auf ihrem Konto."

Calantha griff das Thema nur allzu gerne wieder auf und meinte: "Silvia Wollny, wir hätten jetzt langsam mal ein Statement von dir bezüglich der unterschlagenen Erdbebenspenden. […] Die Leute, die gespendet haben, wollen wissen, was mit deren Sachen geschehen ist."

Als weitere Spitze fügte sie noch hinzu, dass es ihrer Mutter auch nicht mehr helfen würde, ihre "Pressesprecherin vorzuschicken". Damit ist Instagram-Nutzerin "__its_giula_" gemeint, die sich selbst als "Unterstützerin der Familie Wollny" bezeichnet.