Paukenschlag im Wollny-Kosmos: TV-Bekanntheit macht Hochzeit öffentlich

Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) - Im Wollny -Kosmos gibt es eine weitere Hochzeit! TV -Aussteiger Dieter (67) hat seiner langjährigen Lebensgefährtin überraschend das Jawort gegeben.

Dieter Wollny (67) hat seine langjährige Freundin Marion (50) geheiratet. © Bildmontage: Instagram/dieterwollny59_official (Screenshot)

"Es war eine kleine, sehr liebevolle Hochzeit voller Emotionen und echter Liebe", verrät Dieter, der sich im September 2012 von Silvia Wollny (61) scheiden ließ, im Gespräch gegenüber "TV Movie".

Bei prächtigem Wetter gaben sich der 67-Jährige und seine Marion (50) das Jawort. Während er einen schicken grauen Anzug mit rosafarbener Krawatte trug, entschied sich seine jetzige Ehefrau für ein knielanges, hellrosa Kleid mit einem Oberteil aus Spitze und einem locker fallenden Rock.

"Die Liebe kam mit der Zeit. Aber sie ist meine ganz große Liebe", schwärmt der TV-Aussteiger von seiner Gattin.

Und es konnte gleich doppelt gefeiert werden: Denn die Hochzeit fand am 50. Geburtstag von Marion statt.

Von seinen Kindern war lediglich Jessica Birkenheuer dabei, die nach seiner Trennung von Silvia zu ihrem Vater hielt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann nahm sie an der Trauung teil.