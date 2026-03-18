Nächste Attacke im Wollny-Zwist: Servet Özbek mit neuen Vorwürfen gegen Schwiegermutter Silvia
Türkei/Hückelhoven - Der Zwist in der bekannten TV-Großfamilie "Die Wollnys" nimmt einfach kein Ende. Jetzt hat Schwiegersohn Servet Özbek nachgelegt und weiter gegen Silvia (61) ausgeteilt.
"Hallo Leute, ich hoffe, euch geht es gut. Und ja, mir wurde unterstellt, dass ich lüge, dass das gar nicht wahr ist. Nein Leute", erklärt der Ehemann von Nesthäkchen Loredana Wollny (22) in seiner Instagram-Story.
Wichtig sei ihm, dass er auf keinen Fall gegen irgendwen hetzen, sondern dass er nur über die Wahrheit aufklären wolle, sodass sich am Ende des Tages jeder selbst eine Meinung bilden könne.
Zuvor hatte er dem Familienoberhaupt nicht nur Lügen vorgeworfen, sondern auch, dass Silvia Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei veruntreut habe.
"Ihr habt zwei bis drei Kartons gespendet, was man in den Videos sieht. Aber was ist mit dem Rest passiert?", fragte er in Richtung der 61-Jährigen und veröffentlichte dazu noch Bilder vom Speicher.
Zunächst waren Gerüchte aufgekommen, dass der Account von Servet gehackt worden sei. Der Grund: Die schriftlichen Statements, in denen er seine Schwiegermutter scharf angegriffen hatte, waren ungewöhnlich perfekt geschrieben.
Servet Özbek legt gegen Silvia Wollny nach
Doch mit dem neuen Beitrag dürften diese Spekulationen ins Reich der Fabeln geschickt werden.
Zumal der Gatte von Loredana nochmals nachlegte. "In Deutschland sind Kartons gepackt? Die Sachen, die man hier für Türkei gebraucht hat. Aber die Reste haben die alles selber behalten", behauptet Silvias Schwiegersohn.
Anhand der Fotos könne man sehen, dass die Kartons mit den gesammelten Spenden auch 2024 noch auf dem Speicher der Wollnys gestanden hätten.
Der Zwist zwischen Servet und seiner Schwiegermutter scheint noch nicht ausgestanden. Und klar ist auch, auf wessen Seite die jüngste Wollny-Tochter steht.
Denn zu einem Foto schreibt die 22-Jährige: "My Love <3".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshot), Instagram/servetozbekkk (Screenshot)