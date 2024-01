Calantha Wollny und Mutter Silvia: Bahnt sich eine Wendung im Mega-Zoff an?

Hückelhoven/Türkei - Nachdem Calantha Wollny (23) vor rund zwei Jahren den Kontakt zu ihrer berühmten TV-Familie abgebrochen hatte, bahnt sich nun eine Wendung an.

So erklärte sie beispielsweise, dass sie sich aus der Öffentlichkeit aufgrund von Depressionen zurückgezogen hatte. Dass sie seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter Cataleya habe, sei für sie "sehr belastend".

Im Vorfeld hatte sich die 23-Jährige via Instagram mehrfach über ihre Familie und die Gründe der Entzweiung geäußert.

Silvia Wollny (58) mit Enkeltochter Cataleya (5). © Screenshot/Instagram/wollnysilvia

Zuletzt veröffentlichte der Wollny-Spross sogar private Chatverläufe mit seiner Mutter. Nachdem ihr mehrfach vorgeworfen wurde, dass sie sich nicht für ihre Tochter interessiere, sollten die Chats das genaue Gegenteil beweisen. Ein Hilfeschrei, wie sie später zugab.

Nun scheint es eine weitere Wendung im Mega-Zoff anzubahnen. In einem Q&A auf Instagram antwortet Calantha jetzt auf die Frage, was sich bei ihr in den vergangenen Tagen geändert hätte: "Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Kontakt steht." Ein Wiedersehen mit Cataleya sei nicht ausgeschlossen.

Lediglich der Zeitpunkt sei noch offen: "Es steht noch nicht fest, wann sie wieder in Deutschland ist", berichtet die 23-Jährige.