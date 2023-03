Drama um Lavinia Wollny: Porno-Eklat erregt die TV-Familie!

Lavinia Wollny (23) und Tim Katzenbauer (24) wurden im Februar 2022 erstmals Eltern. Aktuell erwartet das TV-Paar ("Die Wollnys") sein zweites Kind. © Instagram/lavinia.wollny (Screenshots, Bildmontage)

Lange haben die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) und ihr Verlobter nach einer geeigneten Bleibe in der Nähe des Clan-Domizils im nordrhein-westfälischen Ratheim suchen müssen. In der neuen Folge von "Die Wollnys" war es dann so weit und die junge Familie durfte in ihre neuen vier Wände einziehen.



Beim Auspacken der letzten Kartons macht Lavinias ältere Schwester Sylvana dann eine ominöse Entdeckung. "Tim privat", liest die 31-Jährige laut vor, als sie eine Kiste im Wohnzimmer stehen sieht.

"Wo kommt das hin?", will sie wissen. Lavinia ist sichtlich irritiert: "Der hat nichts Privates vor mir zu haben!" Ohne Umschweife öffnet die Brünette, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, also die geheimnisvolle Box ihres zukünftigen Ehemanns. Vom Inhalt ist die 23-Jährige jedoch alles andere als begeistert: "Will der mich verarschen?"

In der Kiste liegen einige Porno-Hefte - zu viel für "Lavi". Wutentbrannt stellt sie den Vater ihres Kindes zur Rede: "Warum finde ich so was? Lustig finde ich das hier nicht!"